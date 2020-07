Glazenwasser op non-actief na publiceren foto's nieuwbouwhuis Akwasi in Weesp

WEESP - Een glazenwasser die betrokken is bij de oplevering van het nieuwbouwhuis van rapper Akwasi in Weesp heeft gisteren, tot verbijstering van de rapper, foto's van het huis op social media geplaatst. Het gevolg: een hausse aan bedreigingen. De glazenwasser is door zijn werkgever op non-actief gesteld. Ondertussen wordt ook het schoonmaakbedrijf bedreigd.

Akwasi postte zelf geschrokken een paar screenshots van het bericht en de reacties op social media. "Dit mag niet en dit hoort niet", schrijft hij. "Ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt."

De telefoon bij het bedrijf staat vanochtend roodgloeiend. Om de haverklap wordt het bedrijf gebeld en klinkt de ene na de andere bedreiging door de telefoon. "Het gaat echt heel ver", vertelt een medewerkster van het bedrijf.

Bedrijf vreest voor voortbestaan

Het bedrijf vreest door de rel voor haar voortbestaan. "Dit schaadt ons enorm. Dit is een situatie die een medewerker van ons veroorzaakt heeft en waar we niets aan kunnen doen. Wij kunnen hier alleen maar afstand van nemen. We hebben hier niet voor gekozen en hebben er ook helemaal niks mee te maken. Dit is een medewerker van ons en wij staan hier niet achter, wij vinden dit veel te ver gaan. Alles wat we kunnen doen, doen we nu. Deze meneer is natuurlijk meteen op non-actief gesteld. We zijn nu aan het kijken hoe we deze kwestie verder kunnen afronden en hoe het met deze medewerker moeten afhandelen."

De manager van Akwasi laat in een reactie aan NH Nieuws weten verder niet op de kwestie in te willen gaan.