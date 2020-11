Muiderberg moet straks worden verwarmd met warm water uit het IJmeer

Het IJmeer waar Muiderberg aan grenst heeft volgens de plan makers genoeg warmte om heel Muiderberg duurzaam en aardgasvrij te verwarmen met zogeheten aquathermie.

De warmte die van nature aanwezig is in oppervlakte water wordt dan opgeslagen in warmtebronnen onder de grond. Het water wordt vervolgens verwarmd tot 70 graden Celsius en via een warmtenet vervoerd naar de aangesloten woningen. Daarmee kan niet alleen de verwarming aangezet worden, maar kan ook warm water uit de kraan komen.

Straten gaan toch al open

Het aanleggen van zo'n warmtenet is geen makkelijke klus. Maar er is een voordeel: de komende jaren wordt in het hele dorp het riool vernieuwd. De straat moet toch al open, dus kan er meteen gestart worden met de aanleg van het nieuwe warmtenet. De gemeenteraad van Gooise Meren wordt nu door burgemeester en wethouders gevraagd groen licht te geven voor het plan en geld vrij te maken.

De Eikenlaan is als eerst aan de buurt, maar is zeker niet de laatste. Gooise Meren wil voor 2050 geheel aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er elke twee jaar een wijk van het aardgas af zou moeten. Voor Muiderberg betekent dat dus dat steeds meer huishoudens aangesloten moeten worden op het nieuwe warmtenet.

Aardgasvrije wijken

De gemeente hoopt een deel van het plan te bekostigen met een bijdrage uit het Programma Aardgasvrije Woonwijken van het Rijk. Daarvoor werd eerder al een aanvraag gedaan, maar niet toegekend. Hilversum kreeg wel een bedrag. Gooise Meren heeft de afgelopen maanden flinke stappen gezet op het gebied van techniek, financiën en organisatie om volgend jaar alsnog in aanmerking te komen voor een geldbedrag.