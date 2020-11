Voor sommigen is de kerst al begonnen: "Een lichtje in de duisternis"

AMSTERDAM - In de verder pikdonkere straat in Amsterdam-Noord valt die ene twee-onder-een-kapwoning flink op. Louis en buurman Mario hebben de kerstversiering al opgehangen, en niet zo zuinig ook. Misschien wat vroeg geven beide mannen toe. "Maar ach, het is toch al zo'n rottijd."

Louis pakt elk jaar vroeg uit, maar dit jaar is alles net even anders. "Het is een hels jaar geweest. Ik dacht: 'een lichtje in de duisternis is nu op zijn plaats'. Het brengt een beetje vreugde. Mensen stoppen regelmatig en vinden het mooi." Altijd hangt hij ook de lichtjes bij buurman Mario op, aan de buitenkant dan. Deze keer besloot Mario het binnen ook meteen goed aan te pakken. "Ja, erg vroeg." Mario heeft vandaag kinderen en kleinkinderen op bezoek. "Weet je, het is een rottijd. Sinterklaas gaat toch al voorbij. Er wordt niets meer georganiseerd, voor die kinderen is het ook niks. En dan moet je maar in die 'kerst vibe' komen. Nou, dat zijn we." Tekst gaat verder onder de video:

Een beetje licht in de duisternis - NH Nieuws

Louis doet veel vrijwilligerswerk, maar alles ligt nu door corona stil. Hij vangt ook verwaarloosde dieren op. Hij heeft honden, een konijn en vogels. En ook zij hebben een beetje extra aandacht nodig. "Het is voor hun ook kerst." De vrouw van Louis zit in een verzorgingshuis. "Ze komt een keer in de maand hier. En ze fleurt dan helemaal op omdat het hier zo gezellig is."

Behoefte aan huiselijkheid Volgens Ineke Strouken -voormalig directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed- is die behoefte aan gezelligheid van Louis en Mario heel goed verklaarbaar. Zeker nu: "We hebben in deze tijd behoefte aan huiselijkheid. Kerst stond vroeger voor een koude en hongerige tijd. Kerst werd gevierd in een tijd dat alles draaide om overleven. Het lijkt nu wel alsof we weer in die overlevingsstand zitten. Deze donkere, ongezellige en onzekere tijden maken dat we nu vroeger in het jaar de kerstsfeer in huis halen. Mensen zijn op zoek naar geborgenheid. Het 'nestgevoel'."

Mario weet dat hij vroeg is, en hoort dat af en toe ook wel van voorbijgangers. "Sommigen vinden het misschien wat vroeg, sommigen vinden het alleen heel leuk. Het is eigenlijk alleen maar heel gezellig." En dat kan buurman Louis alleen maar beamen. "Gezelligheid kan nooit kwaad. Daar fleurt een mens alleen maar van op."