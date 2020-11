Bij Johanna is het allang Kerst: "In deze tijd hebben we gezelligheid nodig"

ALKMAAR - Uit de draaimolen van het kerstdorp klinkt Jingle Bells: "Daar word ik nou zo vrolijk van", vertelt de Alkmaarse Johanna Talens (44). Al weken is haar huis ramvol gezellige lampjes, kersthuisjes en sneeuwslingers en ze vindt dat iedereen dit moet doen. Deze tijd is al moeilijk genoeg!

In de logeerkamer staan nog dozen vol met huisjes en kerstmannen. "Ik denk dat ik bij elkaar wel voor 4000 euro aan spullen heb. Het is gewoon niet meer normaal."

Dat vertelt ze voor de camera van NH Nieuws. Ze woont in Oud-Overdie, waar de meeste huizen nog donker zijn, al komen langzaam de gezellige lichtjes wel tevoorschijn. "Je moet er juist ook een beetje wat van maken."

