Geen Sinterklaasintochten dit jaar, dit zijn de alternatieven

NOORD-HOLLAND - Na Sint Maarten is de blik van kinderen nu gericht op de komst van de goedheiligman. Aankomende zaterdag komt de Sint aan in ons koude kikkerlandje, maar een fysieke intocht zit er niet in door de coronacrisis. Veel gemeenten hebben gelukkig een alternatief verzonnen, waardoor er voor groot en klein genoeg te doen valt. NH Nieuws bracht in kaart waar welke alternatieven voor de intocht in Noord-Holland worden georganiseerd.

De grote, jaarlijkse intocht is dit jaar ook anders ingericht. In plaats van een grote intocht waar mogelijk toch mensen op af komen, komt Sinterklaas zaterdag namelijk aan in het fictieve dorpje Zwalk. Matthijs van Nieuwkerk, voormalig presentator van De Wereld Draait Door, is daar burgemeester.

De lokale intochten, die elk jaar enorm goed bezocht worden, gaan niet door of hooguit in aangepaste vorm. Zo komt Sinterklaas in Volendam wel gewoon aan in de haven, maar worden mensen nadrukkelijk gevraagd thuis voor de buis plaats te nemen in plaats van te staan bibberen op de kade. De lokale omroep LOVE zendt de intocht zoals gewoonlijk vanaf 17.30 uur uit.

Ook in Amsterdam komt de Sint 'gewoon' aan. Dit gebeurt wel op een geheime locatie, om te voorkomen dat mensen langskomen. Als je geen moment wil missen kan je zondag vanaf 10.00 uur naar de live-uitzending van AT5 kijken.

Op bezoek bij Sinterklaas

Een aantal plaatsen hebben ervoor gekozen om de rollen dit jaar om te draaien. In plaats van dat Sinterklaas op bezoek komt, kunnen kinderen langskomen bij Sinterklaas. Zo heeft de goedheiligman in Aalsmeer intrek genomen in het gemeentehuis, dat tijdelijk is omgetoverd tot pakjeshuis.

Bekijk hieronder wat er in jouw buurt georganiseerd wordt: