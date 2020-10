Geen intocht, wél alternatief in Aalsmeer: Sint trekt tijdelijk in gemeentehuis

AALSMEER - Over de viering van het Sinterklaasfeest is in Amstelland nog veel onduidelijkheid. Zeker is dat er geen grote intochten door kunnen gaan door het coronavirus. In Aalsmeer wordt wél op een andere manier uitgepakt: Sinterklaas trekt met zijn pieten tijdelijk in het gemeentehuis en iedereen is welkom om te zien hoe dat er aan toegaat.

De stichting 'Sinterklaas in Aalsmeer' had grootse plannen om Sinterklaas binnen te halen in het dorp. Het plan was om een rondvaart over de Westeinderplassen te maken en kinderen over veel plekken langs de kade te verdelen, zodat ze de pakjesboot aan kunnen zien komen op een veilige afstand van elkaar.

Die plannen van organisator Mike van der Laarse zijn nu van de baan. "Dat wordt allemaal afgeketst door Femke Halsema [voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, red.]. Helaas kan dat dus niet doorgaan, maar we hebben wel een alternatief: het wordt een walktrough door het gemeentehuis van Aalsmeer. Ons gemeentehuis wordt dus eigenlijk het pakjeshuis."

Kinderen kunnen met hun ouders langskomen om te zien hoe Sinterklaas tijdelijk verblijft in het gemeentehuis. "De slaapkamers van de pieten, een pepernotenmachine, de werkkamer van de goedheiligman, er wordt gedanst. Er is ontzettend veel te zien, eigenlijk een soort kijkje achter de schermen in het drukke leven van Sinterklaas en zijn pieten."

Om te voorkomen dat de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden is het de bedoeling dat vooraf een reservering gemaakt wordt voor een bezoek aan het 'pakjeshuis'. De organisatie maakt later bekend hoe dit precies in zijn werk gaat.

Videoboodschap

Dit jaar is het dus niet mogelijk om even met Sinterklaas op de foto te gaan en een cadeautje van hem in ontvangst te nemen. Ook daar is iets op bedacht. "Kinderen kunnen een kaart sturen naar Sinterklaas en kunnen dan een persoonlijke videoboodschap verwachten van de Sint."

Organisator Mike benadrukt dat het Sinterklaasfeest niet zomaar overgeslagen kan worden en daar is burgemeester Guido Oude Kotte het volgens hem helemaal mee eens. "Onze burgemeester is dol op Sinterklaas en staat er 100 procent achter dat Sinterklaas gewoon naar Aalsmeer moet komen. Ookal gaat het anders dan andere jaren, we gaan er een mooi feest van maken."