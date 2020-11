'Oogje dichtknijpen voor overtreden lawaairegels Schiphol moet stoppen'

SCHIPHOL - Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet Schiphol aan regels laten houden of anders beboeten bij het overtreden van lawaairegels. Het is een advies van twee hoogleraren bestuursrecht die op verzoek van D66 en GroenLinks de geluidsregels naplozen. Schiphol, de luchtverkeersleiding of luchtvaartmaatschappijen kunnen nu nog ongestraft herrie maken, omdat de geluidsregels nog altijd niet zijn vastgelegd in de wet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Al jaren kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet meer doen dan Schiphol op de vingers tikken als de regels worden overschreden. Het hoogstens streng toespreken van de luchtvaartsector heet 'anticiperend handhaven', maar is wat betreft klagende omwonenden niets meer dan een wassen neus. Ook meerder partijen in de Tweede Kamer zijn het zat en willen dat Schiphol wordt aangepakt voor het overtreden van regels.

Het vastleggen van regels wordt steeds maar vooruitgeschoven door langlopende stikstof-, milieu- en natuuronderzoeken. Zolang die niet zijn afgerond kan Schiphol niet bestraft worden voor bijvoorbeeld het te veel gebruiken van de start- en landingsbanen nabij dichtbevolkt gebied. Jaren geleden is door een voorganger van Van Nieuwenhuizen besloten dat zolang de regels niet in de wet verankerd zijn, echte sancties niet mogelijk zijn.

Terugdraaien

De minister kan de regels ook niet terugdraaien naar hoe het vroeger was: het verdelen van de hinder over alle start- en landingsbanen van Schiphol, omdat er inmiddels te veel vliegbewegingen toegestaan zijn die bijvoorbeeld rondom de Aalsmeerbaan of Buitenveldertbaan voor overlast kunnen zorgen. Nu wordt er zoveel mogelijk geprobeerd vliegtuigen te laten stijgen en landen volgens de laatste regels, op de Polderbaan en Kaagbaan, waar minder omwonenden last zouden hebben. Maar bij het toch te veel extra inzetten van een derde (of zelfs vierde) landingsbaan, staan nu geen sancties.

'Op naar een kleiner Schiphol'

Volgens de bestuursrechthoogleraren moet er zo snel mogelijk worden overgegaan naar het handhaven van de regels, omdat de huidige situatie 'juridisch gezien niet mogelijk is'. Volgens GroenLinks in de Tweede Kamer is dan nog onmogelijk om nog 500.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol af te handelen, die nu nog toegestaan zijn. Groei zou dan al helemaal niet realistisch zijn. "Op naar een kleiner Schiphol", aldus GroenLinks-Kamerlid Kröger.