Strengere aanpak geluidsoverlast Schiphol uitgesteld

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakte het uitstel gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het strenger handhaven en bestraffen van overtredingen van geluidsoverlast dit jaar zou ingaan, maar door het wegvallen de PAS (Programma Aanpak Stikstof), komt het luchthavenverkeersbesluit later dan eerder werd aangekondigd.

Eerder dit jaar zette de Raad van State een streep door de PAS, waarmee de Nederlandse overheid de stikstofdepositie in de buurt van natuurgebieden wilde aanpakken. De PAS voldeed niet aan Europese wetgeving en mocht niet meer worden gebruikt om bijvoorbeeld bouwprojecten te voorzien van vergunningen.

Remkes

Omdat de luchtvaartsector ook een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de stikstofneerslag, maar nog niet bekend is op welke manier dat moet gebeuren, heeft de minister het luchthavenverkeersbesluit moeten uitstellen. Momenteel werkt een commissie onder leiding van oud-Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes aan een advies voor het aanpakken van de stikstofcrisis in de luchtvaart.

Nu wordt er nog 'anticiperend gehandhaafd' door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), wat inhoudt dat er wel gecontroleerd wordt, maar er geen sancties volgen als de regels worden overtreden. Met de nieuwe aanpak moet worden voorkomen dat er te veel gebruik wordt gemaakt van start- en landingsbanen die voor meer hinder in de omgeving zorgen, zoals de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan.