Haarlemse coronateststraat weer open met afzuigkappen

De overdekte teststraat werd zondag gesloten nadat er een CO-melder afging die de hoeveelheid koolmonoxide in een ruimte, meet. De geplande testafspraken werden gelijk verplaatst naar de tesstraat in Vijfhuizen. Het lukte de GGD niet om iedereen goed te bereiken, waardoor er maandagochtend toch nog wat mensen voor een dichte deur in de Waarderpolder stonden.

Afspraken verzet

"We hebben 57 afspraken verzet naar Vijfhuizen", vertelt Groustra. "We hebben iedereen gemaild en gebeld, maar het was weekend, dus we hebben misschien niet iedereen kunnen bereiken, maar we hebben wel ons best gedaan om ervoor te zorgen dat niemand hier voor niets stond." In Haarlem kunnen zo'n 600 mensen per dag getest worden en in Vijfhuizen ligt de capaciteit een stuk hoger. Daar kunnen zo'n 1600 tests per dag worden afgenomen.

De winterteststraat van de GGD in de Waarderpolder, is een grote loods waar de auto's in een U-vorm doorheen worden geleid. Na onderzoek van de brandweer blijkt dat er te veel uitlaatgassen in de hal blijven hangen, waardoor de CO-melder is afgegaan. De afzuigkappen moeten het probleem oplossen.