Haarlemse coronateststraat onverwachts gesloten, gedupeerden voor dichte deur

HAARLEM - De pas geopende teststraat in de Haarlemse Waarderpolder is gesloten nadat een koolmonoxidemelder is afgegaan. Tests die gisteren en vandaag op de planning stonden, zijn verplaatst naar Vijfhuizen.

NH Nieuws / Marieke Pijlman

Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD aan NH Nieuws. "Er is een CO-melder afgegaan, en op basis daarvan wordt vandaag onderzocht of er extra ventilatie moet komen, of dat er een andere route door het gebouw moet worden ingesteld." Volgens de woordvoerder zijn er geen giftige stoffen gemeten, maar komt de melding waarschijnlijk door de grote hoeveelheid auto's die met draaiende motor in het gebouw stonden. Vandaar dat wordt onderzocht of er een andere route door de hal moet worden gevonden, waardoor de wachtrij meer in de buitenlucht staat. Verplaatst Mensen die gisteren en vandaag een testafspraak gepland hadden, zijn via de mail op de hoogte gebracht. Alle tests zijn automatisch verplaatst naar het EXPO-centrum in Vijfhuizen, waar een grote teststraat staat.

Nieuwe plek van coronateststraat in Haarlem - NH Nieuws/Dimitri Walbeek

Als dat niet uitkwam, moesten mensen zelf contact opnemen met het callcenter van de GGD. NH Nieuws krijgt berichten binnen van mensen die zeggen niet op de hoogte te zijn van het verplaatsen van hun afspraak. Zij staan dus voor een dichte deur en worden 'zonder enige uitleg weggestuurd'. Nieuwe locatie De teststraat in de Waarderpolder is pas sinds 5 november open. De Haarlemse teststraat is verhuisd omdat medewerkers het te koud kregen bij de oude testlocatie bij de IJsbaan. Bij het aankondigen werd gecommuniceerd dat er bewust voor een overdekte locatie is gekozen, omdat dit beter bestand is tegen (najaars)stormen. Naar verwachting gaat de teststraat morgen weer open. Hoeveel mensen gedupeerd zijn, is nog niet duidelijk.