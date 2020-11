Belangrijke schakel verbouwing Alkmaars ziekenhuis klaar: Huize Westerlicht af

ALKMAAR - De renovatie van het rijksmonument Huize Westerlicht is afgerond. Het pand is opgeleverd aan de Noordwest Ziekenhuisgroep na een verbouwing van ruim een jaar. Het eerst vervallen pand wordt nu een leslocatie van de Noordwest Academie.

Het afronden van de verbouwing is volgens het ziekenhuis een belangrijke schakel in de gehele vernieuwbouw van Noordwest in Alkmaar. Het vernieuwde Huize Westerlicht gaat namelijk ook kantoren huisvesten die momenteel nog in gebouwdelen zitten die gesloopt zullen worden.

Bekijk hieronder hoe het vernieuwde Westerlicht er van binnen uitziet. Tekst loopt door onder video.