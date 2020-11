Nabestaanden van Nasim radeloos: "Je hebt iemand aangereden, hoe kan je doorrijden?"

AMSTERDAM - Nabestaanden van de op de Reigersbosdreef in Amsterdam aangetroffen Nasim Namutebi zitten een week na haar overlijden met veel vragen. Het vermoeden is dat Nasim werd aangereden, maar van de waarschijnlijk betrokken Golf is nog niets vernomen. De familie roept betrokkenen op om zich te melden.

De 34-jarige Nasim werd op donderdagavond 29 oktober rond 20.00 uur gevonden op de rijbaan van de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost. Een reanimatiepoging mocht niet baten: ze overleed ter plekke. De politie vermoedt dat Nasim is aangereden en zoekt de bestuurder van een Volkswagen Golf, meer is nog niet bekend.

"We kunnen nu geen afscheid nemen of rouwen, zolang we niet weten wat er gebeurd is"

Ook dat de bestuurder in paniek is doorgereden kan de familie nog begrijpen. "Maar dan had je je achteraf toch kunnen melden? We zijn nu een week verder. We kunnen nu geen afscheid nemen of rouwen, zolang we niet weten wat er gebeurd is."

Geld voor uitvaart

Momenteel is de familie bezig met de laatste voorbereidingen voor de begrafenis van Nasim, die in Oeganda zal plaatsvinden. Omdat zij geen uitvaartverzekering had, is er een doneeractie opgezet. Daarmee is bijna 15.000 euro opgehaald, veel meer dan de verwachte 9.000. "We waren helemaal verrast dat zoveel mensen belangstelling hebben en willen helpen. Het is hartverwarmend. Mensen leven mee, dat troost ons."

Door de donaties kan de hele familie aanwezig zijn bij Nasims begrafenis in Oeganda. Wanneer die plaatsvindt, is nog onduidelijk. De familie wacht nog op toestemming van de Oegandese ambassade om haar lichaam te mogen vervoeren.