Zwaargewonde vrouw (34) aangetroffen op weg in Amsterdam, inmiddels overleden

AMSTERDAM - Een 34-jarige vrouw is vanavond overleden nadat ze kort daarvoor zwaargewond was aangetroffen op het wegdek van de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost.

NIeuwsFoto.nl/Reinder van Zanen

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Het slachtoffer werd rond 20.00 uur gevonden. De politie tast nog in het duister hoe de vrouw gewond is geraakt, maar houdt de mogelijkheid dat dat bij een aanrijding is gebeurd.

Een deel van de Reigersbosdreef is afgezet voor onderzoek. De politie komt graag in contact met getuigen en mensen die meer kunnen vertellen over de vrouw.

NieuwsFoto.nl/Reinder van Zanen