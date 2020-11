Bestuurder bestelbus betrokken bij dodelijk ongeluk N202 had mogelijk drugs gebruikt

VELSEN-ZUID - De bestuurder van een bestelbus die gistermiddag betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de N202 bij Velsen-Zuid, was mogelijk onder invloed van drugs. Dit kwam uit een speekseltest naar voren. Of hij op het moment van het ongeluk ook echt onder invloed was en om welke drugs het precies gaat, moet uitgewezen worden met een bloedtest.