Ernstig ongeluk op N202 bij Velsen-Zuid, een persoon overleden

VELSEN-ZUID - Op de N202 zijn een auto en een bestelbus vanmiddag frontaal op elkaar gebotst. De bestuurder van de auto is overleden, bevestigt de politie.

De passagier die in de auto zat, raakte door het ongeluk bekneld. Nadat de inzittende was bevrijd, is die direct naar het ziekenhuis gebracht. De twee inzittenden van de bestelbus zijn ook met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De toedracht van het onderzoek wordt nog verder onderzocht.