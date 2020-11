Haarlems Museum van de Geest stelt opening noodgedwongen twee weken uit

HAARLEM - Bijna anderhalf jaar was het 700 jaar oude pand gesloten voor een grondige verbouwing en 10 november zou de feestelijke opening plaats moeten vinden. Zou, want nu alle musea de deuren twee weken moeten sluiten, moet het gloednieuwe Museum van de Geest in Haarlem nog heel even geduld hebben.

Museum Het Dolhuys in Haarlem en het Outsider Art Museum in Amsterdam hebben de krachten gebundeld en gaan voortaan samen verder onder de naam Museum van de Geest. In het eeuwenoude pand aan de Haarlemse Schotersingel, wat vroeger als Pest-, Dol- en Leprooshuis diende, draait alles om het ontdekken van de veelzijdigheid van de eigen geest én die van de ander, op een interactieve manier. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het vernieuwen van onder meer de entree en de ontvangstruimte. De historische kapel is weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

De opening van het museum vindt nu op 25 november plaats. "We vieren het in klein comité, samen met de mensen die aan de verbouwing hebben meegewerkt. Op 24 november zullen we ook nog een 'online-opening' van ons fantastische nieuwe museum verrichten", aldus Carine Neefjes, hoofd Publiek en Onderwijs van het museum. "Het is jammer dat het nu uitgesteld moet worden, maar we hebben uiteraard alle begrip voor het besluit. De gezondheid gaat boven alles."

Bezoek aan het museum

Wie het Museum van de Geest vanaf eind november betreedt, gaat nogal wat zien en beleven. Allereerst is er de Resonance Room, een installatie van Studio Nick Verstand die je zintuigen tot rust maant en je in contact brengt met je eigen emoties. Eenmaal binnen in het museum leer je onder andere over hoe er vroeger en nu door kunstenaars en wetenschappers over de menselijke geest werd gedacht. "De geest is als een spier. Hoe meer je hem traint, hoe sterker hij wordt en hoe meer hij kan groeien", aldus de Nigeriaanse schrijver Idowu Kayenikan.

Rapper Willem de Bruin vertelt de bezoeker hoe het voor hem was om in een geestelijke crisis te geraken en hoe de muziek hem daarbij heeft geholpen. De muren vertellen je welke kant je op moet en stellen je kritische vragen over je eigen persoonlijkheid. Diverse kunstenaars tonen hun creaties waarin menselijke emoties een centrale rol spelen. Doel is om de bezoeker inzicht te laten krijgen over de werking van zijn of haar eigen geest, maar vooral ook begrip te kweken voor mensen die met psychiatrische stoornissen kampen.

De dolcel

De originele 'dolcel', waar psychiatrisch patiënten vroeger in werden opgesloten, een dwangstoel uit de negentiende eeuw en een gestichtsjas zijn enkele van de historische hoogtepunten in het museum. Ook de bekende 'Rorschach-vlekkentest' ontbreekt uiteraard niet.