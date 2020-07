Dolhuys en Outsider Art Museum samen onder een naam: "Eén sterk merk creëren"

HAARLEM - Het Haarlemse Dolhuys en het Amsterdamse Outsider Art Museum gaan vanaf deze zomer samen onder een naam: Museum van de Geest. Museum van de Geest heeft in totaal twee vestigingen: één in Haarlem en één in Amsterdam.

"In het museum in Haarlem ontdek je straks op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen", aldus een bericht van het Museum van de Geest. In Amsterdam zijn tentoonstellingen over outsider art, waarin kunstenaars hun fantasierijke innerlijke wereld tonen. Beide musea zijn samengevoegd om uiteindelijk "één sterk merk te creëren".

Renovatie

Het museum in Haarlem is momenteel dicht vanwege een verbouwing. In samenwerking met de gemeente Haarlem wordt het museum volledig gerenoveerd en krijgt het een nieuwe uitstraling. Het vernieuwde museum gaat dit najaar weer open voor publiek.

Bekijk hier hoe het nieuwe museum in Haarlem eruit gaat zien: