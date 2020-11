Bijzonder spandoek om zorgpersoneel te steunen, Hilversums ziekenhuis zoekt maker

Op het van wol gemaakte kleurrijke spandoek staan woorden als 'samen sterk' en 'hou vol' en een hartje en een vrolijke smiley. De maker van het spandoek is er ongetwijfeld vele uren mee bezig geweest.

Het spandoek hangt er nu al een tijdje en het ziekenhuis is er heel blij mee. "We vinden het fantastisch dat iemand zo veel moeite heeft genomen om ons een hart onder de riem te steken in deze roerige tijd", zo laat het weten. Het ziekenhuis wil daarom ook dolgraag weten wie het gemaakt heeft. "We willen hem of haar heel graag persoonlijk bedanken."

Afgelopen voorjaar, toen het ziekenhuis het ontzettend druk had vanwege de eerste coronagolf, kreeg Tergooi wel vaker bedankjes. Ziekenhuispersoneel werd meermaals verrast met een applaus, spandoeken of stoeptekeningen. Dat is nu een stuk minder.