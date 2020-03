Verpleegkundige ontroerd door applaus: "Zoveel waardering, dit is geweldig!"

HILVERSUM - Klokslag 20.00 uur barstte het applaus los. Verpleegkundige Karin was nog hard aan het werk in het Tergooi ziekenhuis. "We hebben het raam open gegooid en hard meegeklapt. Het is fijn dat ons harde werk gezien wordt."

In heel Nederland gingen om 20.00 uur de ramen en balkondeuren open. Zo ook bij de flats die naast het Tergooi ziekenhuis in Hilversum liggen. "Het was supergaaf", vertelt Max Wijsman vanaf zijn balkon. "Ik hoorde van links en van rechts het applaus en gejuich. Heel bijzonder." Hij steekt de zorgmedewerkers graag een hart onder de riem. "Zoals de mensen in de zorg zich inzetten hier in Nederland, vind ik echt fantastisch. Ze zetten alles op alles, dat getuigt van een groot zorghart", aldus Max. Bekijk hier het applaus bij het Tergooi in Hilversum:

NH Nieuws