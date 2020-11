Vanwege bouwfout gesloten Muiderbergse kinderopvang kan voorlopig deels weer open

MUIDERBERG - Het Muiderbergse kinderdagverblijf Villa Zeezicht, dat twee weken geleden ontruimd werd nadat er plots een bouwfout werd ontdekt, kan voorlopig deels weer open. Dat meldt de gemeente Gooise Meren. Een deel van de honderd kinderen die normaal worden opgevangen in het gebouw keert over twee weken terug.

Bouwvakkers ontdekten twee weken geleden een bouwfout tijdens onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw van het kinderdagverblijf. Door condenswerking bleek de houtconstructie onder de sierplanken en de dakbedekking nat en verrot. De constructie werd uit elkaar gehaald, waardoor het dak instabiel werd. Op last van de gemeente Gooise Meren werd het gebouw ontruimd. Eerst alleen de eerste verdieping, een dag later ook de rest van het pand.

De gemeente Gooise Meren heeft de bouwfout de afgelopen weken onderzocht. Daaruit is gebleken dat het dak van het pand moet worden vervangen. Het gaat zeker zes tot acht maanden duren voordat dat klaar is. Toch kan een deel van de kinderen over twee weken terug naar Villa Zeezicht. De jongste kinderen van de kinderdagopvang worden dan opgevangen op de begane grond van het gebouw. De andere groepen blijven voorlopig ergens anders.

Dak wordt gestabiliseerd

De gemeente laat weten dat het dak met steigers en stempels wordt ondersteund en gestabiliseerd, wat de situatie voorlopig weer veilig moet maken. Een constructeur heeft een berekening gemaakt op basis van wind- en sneeuwbelasting en het gewicht van het bestaande dak. Ook is gecontroleerd of de eerste verdiepingsvloer de extra belasting door de stabilisatie kan dragen. Dat blijkt te kunnen.

De stempels en steigers worden nog deze week geplaatst en gecontroleerd. Als alles veilig blijkt, wordt de begane grond klaargemaakt voor de terugkeer van de kinderen. De steigers die rondom het pand staan vanwege de onderhoudswerkzaamheden worden weggehaald, omdat er voorlopig geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Werkzaamheden

Als alles volgens plan verloopt, wordt er volgend jaar maart begonnen met de sloop en nieuwbouw van het dak. Daarvoor moet eerst een ontwerp worden gemaakt, moeten er vergunningen worden aangevraagd en het werk moet worden aanbesteed.

Tot de sloop en nieuwbouw blijft de begane grond van de kinderopvang in gebruik. Als er gesloopt wordt, gaan de kinderen tijdelijk weer ergens anders heen. De gemeente zoekt daar nog een oplossing voor. Of de kinderopvangkinderen tijdens de bouw van het nieuwe dag wel in het pand kunnen verblijven, wordt nu uitgezocht.

Schadepost

De schade en de vervolgschade zijn niet gedekt. Dat betekent dat de financiële gevolgen voor gemeente, die eigenaar is van het pand, zijn. De gemeente onderzoekt nog of de kosten verhaald kunnen worden op de aannemer die destijds het pand heeft gebouwd.