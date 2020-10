Muiderbergs kinderdagverblijf ontruimd en maanden dicht na plots ontdekte bouwfout

MUIDERBERG - Het Muiderbergse kinderdagverblijf Villa Zeezicht moet mogelijk voor maanden haar deuren gesloten houden nadat er deze week bij toeval een bouwfout werd ontdekt. Gisteren werd voor de zekerheid al de eerste verdieping ontruimd, vanaf vandaag is ook de rest van het pand op last van de gemeente gesloten.

De bouwfout kwam deze week toevallig aan het licht tijdens onderhoudswerkzaamheden. Door condenswerking is de houtconstructie onder de sierplanken en de dakbedekking nat en verrot. De constructie is nu uit elkaar gehaald, waardoor het dak instabiel is geworden.

De gemeente Gooise Meren zoekt hoe de bouwfout kon worden gemaakt en wat er gedaan moet worden om het op te lossen. Tot het pand weer veilig is, blijft het gesloten. Dat kan in het slechtste scenario wel zes tot acht maanden duren.

Andere opvang

Er wordt nog gekeken waar de ruim honderd kinderen van de kinderopvang in de tussentijd opgevangen worden. Vandaag en morgen is er geen opvang voor ze mogelijk. Voor de langere termijn hopen de gemeente en de overkoepelende Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg (SKBNM) nog een passende tijdelijke locatie te vinden.