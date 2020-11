Darter Niels laat zich niet klein krijgen door corona: "Ik blijf knokken voor WK"

UITGEEST - Darter Niels Zonneveld (22) was bezig aan een goed seizoen toen hij werd getroffen door corona. Gelukkig ondervond hij lichamelijk gezien nauwelijks hinder van het vermoedelijk tijdens een toernooi in Engeland opgelopen virus. "Het was iets meer dan een griepje."

Maar voor zijn net begonnen loopbaan als professioneel darter waren de gevolgen groot. Hij had zich 'virtueel' geplaatst voor het WK, zijn grote droom. Maar doordat hij vanwege corona niet meer mee kon doen aan toernooien, verzamelde hij geen punten en zakte op de ranking.

Trainen op zolder

In plaats van op de podia in Engeland bracht Niels de laatste maanden veel tijd door op de zolder van zijn ouderlijk huis in Uitgeest. Toch is het toptalent vast van plan zich alsnog te plaatsen. "Dat wil ik van kinds af aan al, dus ik blijf er voor knokken."

Als hij negatief getest wordt, sporters worden doorlopend getest op corona, reist hij volgende week naar Engeland om daar mee te doen aan een toernooi. "Ik hoop daar de achterstand die ik door corona heb opgelopen goed te maken en me zo alsnog te plaatsen voor het WK."