Zonneveld moet International Darts Open overslaan door coronabesmetting

UITGEEST - Niels Zonneveld moet de International Darts Open aan zich voorbij laten gaan. De 22-jarige darter uit Uitgeest zou eigenlijk vrijdag aan het toernooi moeten beginnen, maar een recente positieve coronatest gooit roet in het eten voor het dartstalent.

De positieve test dateert van begin oktober en inmiddels is de quarantaineperiode van de Noord-Hollander al voorbij. Hij voelt zich weer topfit, maar kan desondanks nog niet meedoen. Daarvoor is een negatieve PCR-test nodig en dat is op dit moment niet mogelijk voor Zonneveld.

Bijkomend nadeel is dat de kansen op deelname aan het PDC WK op deze manier worden verkleind. Door het spelen van veel toernooien is het aannemelijker dat je je plaatst voor het wereldkampioenschap en dat is op zijn beurt weer belangrijk voor het behouden van je Tourkaart. De Uitgeester hoopt wel aan de Winter Series mee te kunnen doen. Die staan van 10 tot en met 14 november op het programma.

Meerdere besmettingen

Zonneveld is overigens niet de eerste darter die te maken krijgt met een coronabesmetting. De Engelse spelers Adrian Lewis en Stephen Bunting waren genoodzaakt om twee weken geleden de World Grand Prix over te slaan door het virus, terwijl ook Premier League-winnaar Glen Durrant positief heeft getest. Ook hij moet om die reden dit weekend verstel laten gaan bij de International Darts Open in het Duitse Riesa.