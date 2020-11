Bioscoop Studio /K schrikt van mogelijke sluiting: "Heftig is het eerste woord dat opkomt"

AMSTERDAM - Bioscoop Studio /K in Amsterdam is geschrokken van de nieuwe maatregelen die mogelijk morgen aangekondigd worden. Het kabinet overweegt musea, bioscopen en theaters vanaf donderdag voor twee weken te sluiten.

Bioscoop Studio /K heeft het gevoel niets verkeerd te doen: "We doen ontzettend ons best om het zo veilig mogelijk te laten verlopen", vertelt medewerker Joep Wissen. "Mensen kunnen via internet een plekje reserveren zodat er altijd anderhalve meter wordt gehouden in de zalen. En mensen doen dat super netjes." De bioscoop zegt er verder ook voor te zorgen dat films niet op hetzelfde moment beginnen en eindigen, zodat het niet druk is op de gangen.

Onzekere toekomst

Een sluiting zou hard aankomen bij de bioscoop: "Omdat dat het erg moeilijk maakt om te overleven", vertelt Joep. Omdat de steun beperkt is die we hebben en het de toekomst onzeker maakt voor dit deel van de culturele sector."