De Peiling: Burgemeesters willen messenverbod voor jongeren

Steeds meer jongeren hebben een mes bij zich. Burgemeesters zijn daar bezorgd over en pleiten na een reeks steekincidenten voor een messenverbod voor jongeren. Ze mogen ze niet kopen en niet op zak hebben. Vind jij dat een goed idee?

Adobe Stock

Niet verkopen

70 procent van de burgemeesters in Nederland is voorstander van een messenverbod voor jongeren. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. De burgemeesters willen een verbod op het dragen van een mes en een verbod op de verkoop van messen aan jongeren. Action Zaandam

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad was één van de eerste die winkels zoals de Action, Hema en Blokker opriep geen messen meer te verkopen aan de jeugd. Dit voorjaar constateerde wijkagent Lesley de Boer dat meerdere kinderen in Zaanstad tussen de 12 en 14 jaar een groot mes bij zich droegen dat voor 99 cent te koop was bij Action.

Meer steekpartijen

Het aantal steekincidenten onder jongeren stijgt. Jongerenwerkers zien dat het messenbezit onder de jeugd is gegroeid. Ook worden er door de politie bij tieners steeds meer messen in beslag genomen. Jongerenwerkers zien ook dat het messenbezit onder de jeugd is gegroeid.

De wet

Het dragen van steekwapens als vlindermessen en stiletto's is al bij wet verboden, maar het is op straat nog wel toegestaan om een mes korter dan 28 centimeter op zak te hebben. Wel kan de politie het mes in beslag nemen als het duidelijk bedoeld is om letsel aan personen toe te brengen en niet om bijvoorbeeld een appel te schillen. Sommige gemeenten, zoals Zaanstad, hebben het op zak hebben van een mes al via lokale wetgeving verboden. Wat vind jij?

Ben jij het met de burgemeesters eens en moet er een landelijk messenverbod voor jongeren komen? Hoe is zo'n verbod te handhaven? Moet er dan meer preventief gefouilleerd worden bijvoorbeeld?