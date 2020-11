Schouten in topvorm op NK afstanden: Andijkse heerst ook op 5.000 meter

De tweevoudig wereldkampioene op de massastart zegevierde in een tijd van 6.55,94. Daarmee was ze ruim vijf seconden sneller dan Reina Anema, die in 7.01,37 als tweede eindigde. Carlijn Achtereekte pakte brons met een tijd van 7.01,62.

Quote

"Ik wist wel dat ik vorm ben en veel kans maakte, maar dan moet je het wel even doen", vertelde Schouten na het behalen van haar tweede titel bij de NOS. "Ik was heel nerveus, want ik wist dat ik goed ben. Dan wil je het ook graag laten zien."

Klassieke afstanden

Schouten is van nature een massstart-specialist en een marathon-schaatser. Daarom is het voor haar extra lekker dat ze het nu op 'klassieke afstanden' de titels aaneen rijgt. "Soms hoor ik welens: ze kan alleen in een peloton schaatsen. Nu heb ik laten zien dat ik het ook alleen kan."