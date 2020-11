Bouwambassadeur Lex moet de woningbouw in onze provincie versnellen

ALKMAAR - Er moeten in de provincie de komende tien jaar maar liefst 215.000 woningen worden gebouwd. Gezien de woningnood kan dit niet snel genoeg gebeuren: het is aan de nieuwe bouwambassadeur Lex Brans om de bouw te versnellen waar mogelijk.

"De gedachte is door procedures te verkorten dat het daardoor sneller gaat. Het bouwproces duurt gemiddeld tien jaar, van idee tot realisatie", vertelt hij. De complexiteit is volgens hem dat er heel veel partijen bij betrokken zijn en dat er veel regelgeving is waar aan moet worden voldaan. Uitdagingen Een van de voorbeelden is volgens hem de regels rondom geluidsoverlast. "Het hele gebied rondom Schiphol kent contouren voor geluid waarbinnen je niet mag bouwen. Meer dan 200.000 woningen lijken nu niet gebouwd te kunnen worden door die nieuwe regels. Daar moeten we wat aan doen", vertelt hij. "Daarnaast zijn er thema's zoals stikstof die momenteel heel belangrijk zijn. Ook hebben we het ‘groene landschap’, we hebben duurzaamheid, klimaatadaptiviteit", somt Lex op. "Die moeten allemaal tegelijkertijd met elkaar worden gerealiseerd. En dát proberen we in te korten."

Quote "Een bouwambassadeur is een diplomaat, dus die zie je eigenlijk nooit" Lex Brans, bouwambassadeur

Zijn vizier is nu gericht op de woningbouw tot 2030, in totaal 1.700 bouwprojecten. Dat zijn samen 175.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam en nog eens 40.000 in de rest van Noord-Holland. En wat een bouwambassadeur nou eigenlijk doet? "Een bouwambassadeur is een diplomaat, dus die zie je eigenlijk nooit", lacht Lex.



Hij is er vooral om te helpen en om oplossingen te bedenken. "Dat doen we met een klein clubje, en daarmee proberen we vooral gemeentes te adviseren, maar natuurlijk ook bouwende partijen die allerlei vragen hebben of het efficiënter kan", legt hij uit.

In Alkmaar, waar de bouwambitie groot is, zijn ze blij met de steun van Lex. Zo worden er aan het Alkmaars kanaal de komende jaren 15.000 woningen gebouwd. "Het kán sneller, maar daar hebben we wel slimme jongens en meiden voor nodig om de vergunningverlening te versnellen, om slimmer om te gaan met het maken van plannen, en samen met de ontwikkelaar de ambitie waar te maken", reageert woon-wethouder Paul Verbruggen.



De ambitie is groot, en daar is Lex zich van bewust. "Slapeloze nachten heb ik er niet van, maar op het moment dat ik naar bed ga, denk ik er wel over na om dit aan te pakken", reageert Lex. "Wat ik hoop is dat we voor mensen die nu een woning zoeken, dat we dat heel snel voor elkaar kunnen krijgen. Als dát werkt, dan heb ik mijn werk goed voor elkaar.”