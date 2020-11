Boodschap voor KLM-piloten door woest grondpersoneel: "Zien jullie bij het UWV"

SCHIPHOL - Grondpersoneel van KLM heeft gisteren op niet mis te verstane wijze een boodschap achtergelaten voor collega's in de cockpit. Medewerkers hebben een boos briefje aan het stuur van een Boeing 737 achtergelaten. Ze zijn woest op de piloten voor het niet ondertekenen van de clausule van minister Hoekstra van Financiën, die wil dat het voltallige personeel vijf jaar lang loonoffers brengt in ruil voor staatssteun.

Boos briefje in KLM-cockpit - NH Nieuws

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Op het briefje staat: "Namens alle overige KLM'ers en hun gezin. BEDANKT. We zien jullie wel bij het UWV". Het is vastgeklemd aan het stuur aan de kant van de co-piloot van een KLM-Boeing 737. Binnen KLM heerst grote verdeeldheid en woede over de vakbonden die (nog) niet de clausule van minister Hoekstra hebben getekend. Zonder de handtekeningen van alle bonden kan KLM naar verdere staatssteun fluiten en dreigt failliet te gaan. Loonoffer Pilotenbond VNV wil niet tekenen voor een loonoffer voor de duur van vijf jaar. FNV, die een deel van het grond- en cabinepersoneel vertegenwoordigt, beraadt zich nog op instemming, maar heeft gezegd KLM niet failliet te zullen laten gaan. Alle bonden hadden getekend voor loonoffers en versoberde arbeidsvoorwaarden voor maximaal twee en een half jaar. Miljardenlening Hoekstra wil echter met de clausule een akkoord voor vijf jaar zien, net zolang als de looptijd van de miljardenlening om KLM in leven te houden. Vijf vakbonden, waaronder die van de technici, zijn daar mee akkoord gegaan.

Quote "Met naar elkaar kijken of naar elkaar wijzen redden we het niet" pieter elbers, topman klm

Topman Pieter Elbers van KLM probeerde gisteren nog de verdeeldheid onder het personeel te temperen. "Met naar elkaar kijken of naar elkaar wijzen redden we het niet. United we stand, divided we lose", aldus Elbers. Vandaag wordt weer een poging gedaan om van alle bonden een handtekening te krijgen.