Ook FNV geeft KLM geen handtekening voor staatssteun: "Te veel onduidelijkheid ontstaan"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

FNV vindt dat KLM en het kabinet onnodige onrust veroorzaken onder het personeel. FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg vindt dat het personeel genoeg verantwoordelijkheid heeft genomen met loonoffers voor de komende 2,5 jaar. "Er is nu echter veel onduidelijkheid ontstaan omdat het kabinet ter elfder ure met aanvullende wensen is gekomen", aldus Van Doesburg. Minister Hoekstra wil dat alle bonden akkoord gaan met een looptijd van vijf jaar.

"Wij brengen als FNV nooit de toekomst van de KLM in gevaar. We begrijpen dan ook niet waarom KLM en het kabinet last-minute extra commitment verlangt. Mocht er na 2022 noodzaak zijn om kosten langer verder te verlagen, dan zullen wij ons zoals altijd weer constructief opstellen."

Geen boodschap

Hoekstra lijkt geen boodschap te hebben aan de weigerende vakbonden. Hij stopt met het overmaken van de miljardenlening aan KLM. In de brief die de minister vanavond aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd laat hij wel weten de bonden nog de gelegenheid te geven om alsnog te tekenen: "Het is aan KLM en de vakbonden om er voor te zorgen dat alsnog voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Mocht op een later moment alsnog aan de voorwaarden worden voldaan, dan zal het kabinet uw Kamer nader informeren."