Deadline KLM verstreken, maar geen deal met alle bonden: staatssteun blijft onzeker

SCHIPHOL - Het is KLM tot nu toe niet gelukt om alle vakbonden aan haar zijde te krijgen. Gezamenlijk moet ingestemd worden met de eisen van minister Wopke Hoekstra van Financiën om de 3,4 miljard euro staatssteun te ontvangen. Hoekstra wil een handtekening van de bonden waarmee ze akkoord gaan met een langere looptijd van het herstructuringsplan met loonoffers en aangepaste arbeidsvoorwaarden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Hoekstra wil van de vakbonden zwart op wit zien dat zij akkoord gaan met bezuinigingen tot 2025, net zolang als KLM de overheidssteun van 3,4 miljard euro ontvangt. Een aantal bonden heeft al een handtekening gezet. Pilotenvakbond VNV wil de clausule niet tekenen, FNV is -ondanks de vertreken deadline van 12.00 uur vandaag- nog in onderhandeling met het kabinet.

VNV zegt dat de bond al in 'arbeidsvoorwaardelijke zin' gedaan wat heeft wat noodzakelijk is. De piloten leveren zo'n twintig procent van hun loon in, door onder andere af te zien van salarisverhoging tot eind 2022.

Artikel gaat verder onder de tweets.