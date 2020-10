KLM doet beroep op bonden om aan eis van het kabinet te voldoen

SCHIPHOL - KLM doet een beroep op alle bonden om in te stemmen met de eisen van minister Hoekstra van Financiën om te voldoen aan de 3,4 miljard euro staatssteun. Hoekstra heeft KLM op de vingers getikt over de looptijd van het herstructureringsplan dat met de bonden is opgesteld. Die is korter dan de duur van de leningen die KLM van de overheid zou krijgen en waar Hoekstra dan ook niet mee akkoord wil gaan.

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM en de vakbonden kwamen op 1 oktober op het nippertje tot een 'akkoord op hoofdlijnen' over loonoffers en aangepaste arbeidsvoorwaarden om te voldoen aan de 3,4 miljard euro noodsteun. De looptijd van het zogenaamde herstructureringsplan is te kort om minister Hoekstra te overtuigen om de lening in zijn geheel over te maken. Onderhandelingen overdoen Hoekstra heeft gisteren bij KLM benadrukt dat explicieter moet worden afgesproken en vastgelegd dat de bijdrage van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden. KLM wil niet de maandenlange onderhandelingen met de bonden overdoen en heeft hen opgeroepen om gehoor te geven aan de eis van Hoekstra. De vakbonden beraden zich nu op ondertekenen van condities. Morgen om 12.00 uur geeft KLM het resultaat hiervan aan de minister om voor het kabinet mee te nemen in de eindbeoordeling van het plan.