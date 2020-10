In de Westerkerk verbeelden kunstenaars een nieuwe aarde na corona

AMSTERDAM - In de Westerkerk in Amsterdam is vanaf zaterdag 31 oktober de tentoonstelling 'NIEUWE AARDE: 12 visioenen' te zien. De tentoonstelling is een initiatief van het Bijbels Museum, dat ervoor heeft samengewerkt met The Turn Club en de Westerkerk Amsterdam.

Het idee van de tentoonstelling werd geboren in maart 2020, aan het begin van de lockdown. "We voelden allemaal dat het anders zou moeten met de aarde, het samenleven, de manier van produceren en consumeren. We hebben toen de kunstwereld uitgenodigd om mee te denken over de verbeelding van de nieuwe aarde", legt predikant Herman Koetsveld van de Westerkerk uit, die de expositie mede heeft samengesteld.

Een regen van bewustzijn Ruim 260 kunstenaars reageerden op de oproep. Na een selectie zijn 12 kunstwerken uitgekozen voor de expositie in de Westerkerk. Volgens de organisatoren laten de kunstenaars zien hoe een nieuwe wereld na corona eruit zou moeten zien: een wereld waarin natuur en techniek zijn samengesmolten, waarin ongedocumenteerden wél zeggenschap hebben over hun leven, en waarin een regen van bewustzijn op de aarde neervalt, zodat de mensheid begrijpt wat hem te doen staat.

Niet elke kunstenaar geeft een idyllisch beeld van de toekomst. Het werk Solastalgia van Zindzi Zwietering laat een wereld zien waarin heimwee een belangrijke rol speelt. "Ik zie de wereld misschien wel wat somber in", vertelt ze tegen NH Nieuws. De tentoonstelling NIEUWE AARDE: 12 visioenen is tot 11 december gratis te zien in de Westerkerk. Reserveren is verplicht.

