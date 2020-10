Kunst in coronatijd: Hugo Kaagman bestrijdt het virus met een knipoog

AMSTERDAM - Hugo Kaagman is al decennialang de ongeëvenaarde koning van de Nederlandse street art. In zijn kunst reflecteert hij kritisch op alles wat er in de wereld gebeurt. Sinds maart dit jaar domineert maar één onderwerp zijn werk: corona. Ook al is het bloedserieus wat er gebeurt, Kaagman ziet er ook de humor van in.

Voor de crisis hield de kunstenaar zich bezig met thema’s als vluchtelingen, toerisme en het klimaat. Maar nu is het alleen maar corona wat de klok slaat. "Het is bijna dadaïstsch, surrealistisch. En dat heeft wel weer wat. Het leven is niet meer normaal. We zitten in een soort toneelstuk dat niemand had kunnen voorzien", vertelt Kaagman bij de ingang van zijn galerie Art Kitchen in de Hemonylaan in Amsterdam.

Doolhof Voor de ingang van de galerie heeft hij op de stoep een doolhof met aanwijzingen geschilderd waar de bezoekers zich aan moeten houden. “Vroeger kreeg je boete als je op straat schilderde, nu doet iedereen dat”, vertelt hij lachend. “Het is absurd. Wat vroeger niet mocht dat moet juist nu, zoals het boerkaverbod in de tram. Nu moet iedereen een mondkapje op.”

Naast 5G, Bill Gates en sexy verpleegsters speelt ook Trump een belangrijke rol in zijn werk. "Dat zo een klein zichzelf kopiërend monstertje de machtigste man van de wereld bereikt is hilarisch. Toch is het wel hoopgevend dat hij in twee dagen genezen is en zich nu zelfs beter voelt dan twintig jaar geleden. Dan wil ik ook wel zo’n shotje”, vertelt hij bij een deur waarop hij Trump heeft afgebeeld als een corona monstertje.

Hoop geven Het wereldbeeld dat Kaagman schetst is alles behalve vrolijk. Ook hij beseft dat. “Om hoop te geven wil ik het liefst een muurschildering maken van een jehova’s getuige-achtig paradijs met verpleegsters, palmbomen, vlindertjes en bloemen. Maar dat is romantisch, want er is geen reden tot hoop. Dat is er pas als we allemaal immuun zijn. En dat gaat nog wel een tijdje duren”, vertelt Kaagman serieus.