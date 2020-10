Omstreden boerderij weer genoemd als locatie voor woonvormen van verslaafden in Haarlem

HAARLEM - Een oude boerderij aan de Nieuweweg in Haarlem staat op een 'shortlist' voor de plek van een woonvoorziening voor verslaafden. Na felle protesten eerder tegen dit plan is er groot onderzoek gedaan naar alle bruikbare locaties in Haarlem. De gemeente blijft ook na dat onderzoek bij haar standpunt dat deze locatie in de wijk Parkwijk-Zuiderpolder in Haarlem-Oost zeer geschikt is.

Haarlem zoekt al jaren naar geschikte plekken in de stad voor een zogenoemde Domus Plus vestiging van het Leger des Heils en voor het project Skaeve Huse met maximaal zes wooneenheden. Begin volgend jaar volgen de twee definitieve locaties. Nadat de gemeente twee jaar geleden op fel verzet stuitte van omwonenden van de locatie aan de Nieuweweg, werd er een oproep gedaan onder de Haarlemmers om zelf locaties aan te dragen. De locaties zijn getoetst op veiligheid, de staat van het terrein en de afstand tot omliggende huizen en scholen. Onder geheimhouding heeft de gemeenteraad gekozen voor de volgende vier potiëntiele plekken:

- op het weiland naast de boerderij aan de Nieuweweg in de Zuiderpolder

- bij de monumentale boerderij Noord Akendam aan de Vergierdeweg tussen Haarlem-Noord en Spaarndam

- aan de parallelweg Robert Nurksweg langs de N200 op een groen perceel bij de fly-over over station Haarlem-Spaarnwoude

- op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Schalkwijk aan de Boerhaavelaan Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties worden nog geïnformeerd op een digitale informatiebijeenkomst. Maar de omwonenden van de boerderij aan de Nieuweweg die al eerder in beeld was voor een verslaafdenopvang hebben NH Nieuws al te kennen gegeven vanavond bij de commissie Samenleving van de gemeente hun zegje te gaan doen. (tekst gaat door na video)

Groeiend verzet tegen verslaafdenopvang in weiland bij Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen komen te wonen, die niet of moeilijk van hun verslaving af kunnen komen en vaak ook kampen met psychische of verstandelijke beperking. Daar is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht. Voor de eenvoudige woningen van Skaeve huse waar mensen komen te wonen die zich niet in een normale woonwijk kunnen handhaven, is beperkt toezicht op beheer en onderhoud.