Auto verwoest door brand in Enkhuizen

Iets voor middernacht hoorde een buurtbewoner een paar harde knallen en zag de auto in de brand staan. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte.

De politie onderzoekt nog of er sprake is van brandstichting.

Eerder deze week ging er al een bootje in vlammen op in het water aan de Hazelaarshof. Dit is in dezelfde buurt waar de auto in brand stond. Of er een verband is tussen de twee branden, is niet duidelijk.