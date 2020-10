Bootje in Enkhuizen afgebrand: "Vijf minuten 'lol' en een hele verdrietige eigenaar"

ENKHUIZEN - Een bootje vlakbij de Hazelaarshof in Enkhuizen stond gisteravond in brand. De brand was snel geblust, maar van het bootje is niet veel meer over. Even verderop stond ook een speeltoestel in brand. Het bootje was van de schoonvader van Claudia Timmerman. "Ik werd ineens gebeld, hij zei dat ze zijn boot in de fik hadden gestoken."

De brandweer in Enkhuizen liet op Facebook weten dat zij gisteravond om 21.44 uur een melding kregen van een speeltoestel op de Kweekwal dat gedeeltelijk in de brand stond. Die brand was snel geblust en vanuit daar gingen zij meteen door naar het brandende bootje nabij de Hazelaarshof. Bij de boot is een fles terpatine gevonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar er wordt niet uitgesloten dat de brand is aangestoken.

"Hij zei dat ik niet moest schrikken, maar dat de politie voor de deur stond met de mededeling dat zijn boot in de brand stond", vertelt Claudia Timmerman over het telefoongesprek dat zij gisteravond met haar 79-jarige schoonvader voerde. Aan zijn stem hoorde Claudia dat hij verdrietig was.