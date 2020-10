Milo en Henneke doorkruisen de provincie voor ladingen dvd's

NIEUW-VENNEP - Van Limburg tot Drenthe en van de Noordkop tot Haarlemmermeer, Milo en Henneke zijn sinds begin oktober overspoeld met reacties op de DVD Bank. Een initiatief waardoor mensen met een minimaal inkomen gratis dvd's kunnen ruilen of onder voorwaarden mee naar huis kunnen krijgen. Toch zit er ook een keerzijde aan al die aandacht, een nieuwe opslag voor de tienduizenden dvd's is op dit moment een vereiste.

Het eerste adres waar Milo en Henneke uit Nieuw-Vennep stoppen is in Aalsmeer, een mevrouw heeft laten weten tassen vol met dvd's beschikbaar te stellen voor de DVD Bank. "Het is makkelijker afstand te doen van dvd's als je weet dat je daar anderen nog een groot plezier mee kunt doen", vertelt Thea uit Aalsmeer terwijl Milo en Henneke de dvd's tevreden in de auto zetten.

Een nieuwe locatie

Thea is deze maand niet de enige die haar dvd's aan de DVD Bank heeft geschonken. In totaal zijn er nu ruim 10.000 dvd's opgehaald of gebracht naar de opslag in Nieuw-Vennep. Dit succes brengt ook een probleem met zich mee; de dvd's zijn vooralsnog verspreid over de huizen van Milo en Henneke, maar die situatie is niet werkbaar als de pilot met voedselbanken in december doorgaat.

"Een nieuwe locatie is daarom het belangrijkste en het zou een heel mooi cadeautje zijn als er tegen die tijd een partij is die zegt: 'Wij hebben een locatie waar jullie alles kunnen neerzetten en uit kunt zoeken.'"

Hulp in zicht

En die hulp lijkt in zicht, welzijnsorganisatie Meerwaarde in Haarlemmermeer heeft laten weten het initiatief te willen ondersteunen. "Dat zou kunnen in de vorm van vrijwilligers, maar we zullen in samenwerking met de gemeente en de Voedselbank ook kijken naar een locatie voor de duizenden dvd's", vertelt Magne de Kreek van Meerwaarde aan NH Nieuws.