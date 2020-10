Milo en Henneke zamelen duizenden dvd's in voor mensen met een laag inkomen

NIEUW-VENNEP - Van kinderfilms tot keiharde thrillers, Milo Baron en Henneke Versteeg hebben de afgelopen maanden ruim 8000 dvd's verzameld voor mensen met een minimum inkomen. Zij kunnen in de toekomst via de 'DVDbank' van Milo en Henneke gratis films ruilen of onder voorwaarden een exemplaar te leen krijgen. Toch zitten er nog haken en ogen aan het plan, er zijn nog minimaal een aantal duizend dvd's nodig.

En dus startte Milo onlangs het initiatief de 'DVDbank' waarbij mensen met weinig inkomen toch aan die ontspanning kunnen komen. Milo vertelt dat de ruim 8000 dvd's die nu zijn verzameld voornamelijk zijn gegeven door mensen die het initiatief via de Facebookpagina of website hebben gevonden, "Maar we hebben af en toe ook een rommelmarkt die zegt: 'Nou we hebben wat over', en dan hebben we bijvoorbeeld duizend dvd's in één keer."

"Voor ons is het heel belangrijk dat de mensen zich kunnen ontspannen met een film, waar ze vaak geen andere mogelijkheid hebben", vertelt Milo Baron. "Naar een bioscoop gaan zit er gewoon niet in. Als je op heel laag budget zit van vijftig euro als gezin gaat dat gewoon niet lukken."

Het plan is om in december een pilot te draaien bij voedselbanken in Haarlemmermeer, Alkmaar en Rotterdam en de dvd's via die voedselbanken te verspreiden. Maar om dit te kunnen realiseren zijn er nog een aantal duizend dvd's nodig: "We merken vaak in gesprek met anderen dat veel mensen hun dvd's weggooien, maar kom! Geef ze aan de DVDbank."

Volgens Milo zou de ideale situatie zijn dat de dvd's via alle voedselbanken in Nederland verspreid kunnen worden. "Zo help je mensen misschien ook over die drempel om naar de voedselbank te gaan", besluit hij.