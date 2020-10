Helders raadslid Harmen Krul wil Tweede Kamer in, kan jongste Kamerlid worden

DEN HELDER - De Helderse fractievoorzitter Harmen Krul gaat mogelijk de Tweede Kamer in. Vanmiddag werd bekend dat de Nieuwedieper op plaats 20 van de landelijke kandidatenlijst van het CDA staat. Dat is volgens velen een verkiesbare plek. In de huidige Tweede Kamer heeft het CDA 19 zetels.

Krul werd voor de zomer al gevraagd te solliciteren, aldus mediapartner Regio Noordkop. "In februari werden al de eerste stappen gezet. Wat volgde was een intensieve periode met veel sollicitaties rondes, van gesprekken met minister Hugo de Jonge en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt tot rollenspellen en debattoernooien."

Krul wordt ingezet als 'de jongerenkandidaat' en is de jongste kandidaat in de toplijst. Met zijn 26 jaar is de Helderse Krul in de race om het op een na jongste Kamerlid ooit te worden voor het CDA. "De jeugd heeft de toekomst en moet de verantwoordelijkheid nemen om die toekomst zelf vorm te geven. Voor al die jongeren wil ik een stem zijn. De tijd dat de jeugd eerst vanaf het reservebankje meekijkt is voorbij. In de Helderse politiek hebben we laten zien dat het niet gaat om je leeftijd, maar wat je brengt."

Defensie

De link met Defensie wordt bij de fractievoorzitter c.q. marineofficier snel gelegd. "Militairen staan dag en nacht klaar, onder welke omstandigheden dan ook, om op te komen voor anderen. Er te staan als het moeilijk wordt. Dat moeten we koesteren. De ervaringen als militair neem ik mee in het spannende traject wat nu op ons wacht."

Eerder dit jaar werd al bekend dat ook wethouder Jelle Beemsterboer (Schagen) graag voor het CDA de Tweede Kamer in wil. Hij staat op de concept-kandidatenlijst op plek 29. Uiteindelijk bepalen de leden van het CDA nog de precieze volgorde van de lijst.