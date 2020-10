Tamara opende twerkschool: "Het is niet alleen twerken, het is ook elkaar supporten"

Dat zegt de 32-jarige Levering voor de camera van NH Nieuws. Haar les in een zaal van De Meent gisteravond was vol met vrouwen van 20 tot 40 jaar. Ze kunnen anderhalve meter afstand houden tijdens het leren van de choreografie, die ook een echte sportworkout is.

Michelle Moné is anderhalf jaar geleden bevallen van een baby en twijfelde lang om op twerkles te gaan. "Ik dacht dat ik er misschien niet het juiste lichaam voor had, te stevig. Maar inmiddels durf ik vooraan te staan en maakt het me niet meer uit", aldus de 25-jarige Alkmaarse.

Haatreacties en dickpicks

Veel meiden plaatsen op Instagram video's van de lessen en krijgen daar ongewenste berichtjes. "Dickpicks en haatreacties, de laatste tijd was het echt veel", vertelt Levering.

Moné: "Ik krijg weleens reacties dat mensen me hoerig vinden. Of te bloot. Maar waarom mag je wel in bikini lopen en dit mag niet? Het is ook gewoon heel warm tijdens de work-out."