Wordt onderwater paaldansen dé nieuwe sport? "Het is zwaar! Ik voel me een zeekoe!"

ALKMAAR - Deze sport staat niet bepaald als een paal boven water: 'onderwater paaldansen' is namelijk hartstikke nieuw! In Alkmaar is er een aantal geluksvogels dat de lessen van Kim Rijnaarts van Zwemles op maat kan volgen. "Wat is dit ontzettend zwaar! Maar wel heel leuk!"

Zweminstructrice Kim geeft de les aquapole dancing eens per week in haar zwembad in het centrum van Alkmaar. "Er doen steeds meer meiden mee. Het is net alsof je fitnesst, maar dan met de druk van water."



Niet sexy, maar een zeekoe

De meningen van de dames die met de les meedoen zijn verdeeld. "Dit is niet heel zwaar, omdat je niet met gewicht werkt", zegt één. De ander hangt puffend aan de badrand. "Het valt me tegen hoe zwaar dit is hoor. En ik voel me ook niet echt sexy. Meer een zeekoe." Ook wordt er behoorlijk wat water ingeslikt. "Je gaat kopje onder, of krijg je been niet omhoog", zegt een van de zwemsters.

Kim zelf zit op de kant als ze de les geeft. Zo kunnen de leerlingen haar bewegingen goed zien. Maar zo'n paal is toch hartstikke glad? "Dat valt dus reuze mee. Het is wel een gewone paaldanspaal, met zuignapppen op de onderkant en doordat je op waterniveau oefeningen doet, glij je niet naar beneden. En je doet veel hefboom-dingen. Dus dan heb je wel wat handkracht nodig", vertelt ze enthousiast.

Italiaanse rage

De sport is geboren in Italië en daar al een tijdje een rage. Kim: "Er dwaalde een filmpje rond en mensen stuurden het massaal naar me door!" Na een beetje inlezen dacht Kim: dit is leuk voor in Alkmaar! De kersverse onderwater paaldans-lerares Kim is drie dagen naar Turijn afgereisd om een speciale cursus te doen. "Het is vooral heel erg fun. Er wordt behoorlijk wat afgelachen tijdens de les. Alleen thuis oefenen wordt lastig."

(Artikel gaat verder onder de video)



💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003

Aan het einde van de les moeten alle palen het water weer uit. "Dat is altijd even trekken, maar dan helpen we elkaar gewoon!"