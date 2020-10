Herhaalde oproep Zaanse hoteliers: toeristenbelasting moet omlaag

ZAANSTAD - De hotels in de Zaanstreek hebben het zwaar. De zeven grotere hotels in de gemeente Zaanstad draaien een dramatisch laag bezettingspercentage van ongeveer zestien procent en dat lijkt niet snel meer te worden. Volgende week is de toeristenbelasting onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. De hotels doen een dringende oproep: die belasting moet omlaag.

De toeristenbelasting in de gemeente is zeven euro per persoon per dag. In omringende gemeenten buiten Amsterdam liggen die belastingen veel lager. “We zijn één van de gemeenten met de hoogste toeristenbelasting en uiteraard helpt dat in de huidige periode helemaal niet mee”, zegt Mark Lankveld, voorzitter van het hoteloverleg bij de Koninklijke Horeca Nederland Zaanstreek. Hij schreef er een brief over naar de Zaanse gemeenteraad.

Op dit moment zijn er nog geen hotels in de streek failliet. “Gelukkig. Maar als je hoge vaste lasten hebt, kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment niet langer rendabel is om je hotel open te houden.”

NH Nieuws maakte bij het begin van de zomervakantie onderstaande reportage over de toeristenbelasting.

Tekst loopt door onder de video.