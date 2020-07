Zaanse ondernemers balen van hoge toeristenbelasting tijdens coronacrisis

ASSENDELFT - Hoewel het weer nog niet echt meezit, is de vakantieperiode toch echt begonnen. Goed nieuws voor de toerismebranche zou je denken, maar dat geldt niet voor de Zaanse ondernemer. Die heeft nog steeds te kampen met een zeer hoge toeristenbelasting: namelijk zeven euro per persoon per nacht. "Dat is voor een stel veertien euro per nacht, bizar."

Net als vele ondernemers, voelt Bed and Breakfast-eigenaar Sophia Tanger uit Assendelft de klappen van de coronacrisis. Nu het toerisme weer een beetje opkrabbelt probeert ze weer te ondernemen, maar ook in coronatijd bedraagt de toerismebelasting zeven euro per persoon. "Je hoopt het weer recht te zetten. Maar met de toeristenbelasting hakt het er echt in."

Quote "Je krijgt vragen van gasten waarom die belasting zo hoog is" bestuurslid khn zaanstreek mark lankveld

Volgens de Zaanse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zoeken mensen eerder de buitengebieden op dan de stad. "Je ziet wel wat beweging komen, maar dat zijn nog lang niet de aantallen die we graag willen hebben", aldus bestuurslid Mark Lankveld. Ook hij pleit al langer voor een verlaging van de toeristenbelasting. "Je krijgt ook vragen van gasten waarom die belasting zo hoog is. Het grote gedeelte van de toeristen komt voor Amsterdam. Als die in andere gemeenten minder hoeven te betalen, zullen ze daarvoor kiezen." Frustratie Verantwoordelijk wethouder Hans Krieger zal in november met een voorstel moeten komen over hoe om te gaan met de toeristenbelasting, zo oordeelde de raad in Zaanstad afgelopen donderdag. Toch is Lankveld niet tevreden. "Het bevordert het toerisme niet op de korte termijn. Dat is frustrerend. Toeristen zijn niet alleen goed voor de hotels, maar ze gaan ook de binnenstad in." Begrijpt zorgen

Krieger laat NH Nieuws weten dat hij de zorgen van de ondernemers begrijpt en serieus neemt, maar dat hij niet zomaar de toeristenbelasting van de een op andere dag kan verlagen. Wel wijst hij er op dat de mogelijkheid is voor ondernemers om uitstel van betaling van de toeristenbelasting aan te vragen. Hij roept ondernemers op om contact op te nemen met de gemeente als ze in de financiële problemen komen.