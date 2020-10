Hardrijders op de N201 ontspringen vanaf maandag minder makkelijk de dans

AALSMEER - Vanaf komende maandag wordt op de N201 bij Aalsmeer en Uithoorn trajectcontrole ingevoerd. Bestuurders die harder rijden dan tachtig kilometer per uur krijgen automatisch een boete in de brievenbus.

Het gaat om het gedeelte tussen de kruisingen met de N231 (Legmeerdijk) en de N521 (Zijdelweg), in beide richtingen. Aan het begin en aan het eind van dit traject hangen boven de weg sensoren die de gemiddelde snelheid van de voertuigen meten.

Overtredingen

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wordt daar regelmatig veel te hard gereden. Precieze cijfers kan het OM niet leveren maar het aantal ongevallen en overtredingen ligt volgens de woordvoerder 'ver boven het landelijke gemiddelde op N-wegen'.

De trajectcontrole op de N201 is de negende in een reeks van trajectcontroles die worden ingevoerd. In totaal komen op twintig N-wegen in het land dergelijke snelheidsmetingen.