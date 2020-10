De Peiling: BOA Bond wil siervuurwerkverbod voor consumenten

Knalvuurwerk wordt met oud en nieuw al verboden in Amsterdam. De BOA Bond wil ook een verbod op siervuurwerk, omdat hulpverleners ook daarmee worden bekogeld rond de jaarwisseling. Ben jij voor of tegen zo'n verbod op siervuurwerk?

Vuurwerk als wapen Volgens de voorzitter van de BOA Bond is oudejaarsavond het onveiligste moment van het jaar. Hij baseert zich op allerlei onderzoeken. "Er zijn heel veel incidenten. Heel veel hulpverleners, handhavers en agenten worden bestookt met vuurwerk. Vuurwerk wordt als wapen gebruikt, het wordt gericht op onze BOA's en agenten, dus dit moet echt stoppen."

Handhaven

Afgelopen week deed het Amsterdamse gemeenteraadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren een poging om de burgemeester over te halen tot een algeheel vuurwerkverbod.. Maar volgens Halsema is handhaven naast de coronaregels complex en intensief. Van Lammeren denkt net als de BOA Bond dat handhaven bij een totaalverbod een stuk eenvoudiger is. "Wij willen geen consumentenvuurwerk omdat het compleet uit de hand loopt, de artsen willen geen vuurwerk, de politie wil het niet en ook de BOA's zeggen: kies voor een algeheel vuurwerkverbod. Maar mevrouw Halsema zegt ik ga het niet uitvoeren."

Wat vind jij?

