GGD mag uitslag coronatest niet doorgeven aan huisarts: "Voor ons is dat een ergernis"

"Voor ons is dat een ergernis, want je zou ict-technisch mogen verwachten dat het een koud kunstje is", aldus Batenburg. Dat het toch niet mag, heeft volgens de huisarts met privacy van patiënten te maken. De GGD vraagt daarom aan de patiënten dit zelf door te geven aan hun huisartsen. "Naar mijn idee loopt dit in de praktijk redelijk goed, maar je weet nooit of iedereen ons belt."

Soa-test

Batenburg vergelijkt de communicatie van een coronatest met die van de uitslag een soa-test. "Die stuur je namelijk ook niet één-op-één door. Daar moet de patiënt toestemming voor geven of zelf het initiatief nemen."