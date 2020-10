Gooise huisartsen zien patiënten thuisblijven uit angst voor corona

Veel huisartsen en andere zorgverleners zagen afgelopen voorjaar dat veel mensen met klachten, waarmee ze normaal gesproken wel naar de huisarts gaan, thuis bleven. Patiënten bleken niet alleen bang om besmet te raken met het coronavirus, maar geven ook aan de zorg niet te veel te willen belasten in tijden van corona.

De huisartsen en andere zorgverleners vinden dat zorgelijk en doen een dringende oproep aan patiënten. "Het op tijd vast stellen of behandelen van een ziekte of kwaal, kan erger voorkomen. Dus blijf gewoon komen als je ergens klachten over hebt", zegt René Stumpel van de Gooise GGD. "We doen er ook alles aan om de reguliere zorg veilig door te laten gaan."

De zorgverleners geven aan beschermingsmiddelen te gebruiken en hun praktijk veilig te hebben ingericht om patiënten veilig te kunnen ontvangen. Dat moet de angst om besmet te raken met het coronavirus ook wegnemen.