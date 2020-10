Maaltijdbezorger (16) neergestoken, na conflict over diefstal van eten in Zaandam

De maaltijdbezorger was eten aan het bezorgen in een flat aan de Indigostraat, toen het drietal besloot eten uit de warmhoudbox achter op zijn brommer te stelen.

Getuigen zagen de jongens weglopen en wezen de maaltijdbezorger hierop. De 16-jarige jongen ging achter het drietal aan en sprak ze erop aan. Maar dat kwam hem duur te staan. De maatlijdbezorger werd geslagen en neergestoken.

De politie kwam de drie jongens vlakbij waar de steekpartij gebeurde tegen en heeft ze aangehouden. Het wapen waarmee de maaltijdbezorger is verwond, is nog niet aangetroffen.

Messenverbod

Gisteren kondigde burgemeester Jan Hamming aan dat er een messenverbod geldt in de Zaanstreek. In de hele gemeente Zaanstad is het vanaf gisteren verboden om 'gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens', bij je te hebben. Hiermee wil de burgemeester het geweld met messen in zijn gemeente verder de kop in de drukken.