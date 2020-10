Defensie springt bij in verzorgingstehuis Bergen na coronauitbraak en drie doden

BERGEN - Bij zorgcentrum Oudtburgh in Bergen is medisch personeel van Defensie bijgesprongen, omdat er een coronauitbraak is: vijftig van de negentig bewoners zijn besmet en twintig personeelsleden. De situatie in de regio is 'ongelooflijk ernstig' volgens de veiligheidsregio.

Dit meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Ook zijn in Bergen op één dag drie mensen bezweken aan het coronavirus.

Burgemeester van Alkmaar Emile Roemer - tevens voorzitter van de veiligheidsregio - zegt tegen het Noordhollands Dagblad over het verzorgingstehuis: "Voor dat specifieke geval heb ik een aanvraag gedaan en ik ben heel blij dat Defensie daar inspringt."

Van de drie ziekenhuisopnames van gisteren komt een coronapatient uit de gemeente Bergen. In totaal liggen nu 341 patiënten in de regionale ziekenhuizen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die bekend zijn gemaakt.

Toename coronabesmettingen

Het aantal positief getesten neemt ondanks alle getroffen maatregelen nog steeds rap toe in de regio. In een maand tijd heeft dit zich in de gemeente Bergen verdrievoudigd, van 147 positief getesten tot 23 september naar 448 tot 22 oktober.

Eerder deze week meldde de GGD nog aan NH Nieuws dat de piek die te zien was in het aantal besmettingen met name kwam door achterlopende administratie. Zij geven cijfers door aan het RIVM.

Bij Prins Hendrik in Egmond aan Zee is de coronauitbraak nog steeds beperkt gebleven tot één afdeling. De maatregelen om het in te dammen met behoud van een bezoekersregeling lijken effectief. De eerste personeelsleden die enkele weken geleden besmet zijn geraakt, keren inmiddels weer terug op de afdeling, aldus een woordvoerder van De Zorgcirkel.