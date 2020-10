Coronapiek in Noord-Holland Noord 'vanwege administratieve achterstand'

NOORD-HOLLAND - Op het coronadashboard van de overheid is afgelopen zaterdag een enorme piek te zien in het aantal coronabesmettingen in de meeste gemeenten in Noord-Holland Noord. Dit is misleidend, want volgens de GGD komt dit door achterstallige administratie. Naar verwacht wordt wel deze week het risiconiveau opgeschaald.

Dit zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. Cijfers van andere dagen zouden zaterdag samen zijn doorgegeven aan het RIVM. Dit komt volgens Harry Katstra door werkdruk. "Dit wil niet zeggen dat de we besmettingen niet in beeld hadden."

In de afgelopen week werd wel bekend dat in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar personeel besmet was en er een uitbraak was bij een zorginstelling in Bergen. Katstra kan niet zeggen of dit ook heeft bijgedragen bij de piek.

Volgens hem is er slecht zicht op lokale clusters van corona vanwege het hoge aantal besmettingen dat wordt vastgesteld.

'Niveau ernstig' in aantocht

Afgelopen zaterdag zijn door de GGD in de hele regio in totaal 404 gemeld aan het RIVM. Dat is 150 besmettingen per 100.000 inwoners. Als in een regio een week lang gemiddeld 150 besmettingen zijn per 100.000 inwoners, wordt de regio op het coronadashboard een niveau opgeschaald, naar 'ernstig'. Die kans acht Katstra erg groot.

Hij kan geen uitspraak doen over specifieke stijgingen. Zo zijn in Drechterland, Medemblik en Bergen het aantal besmettingen erg hoog - en zijn die dus donkergekleurd.